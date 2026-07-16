Астрономы обнаружили четыре белых карлика, скрывавшихся прямо под нашим носом

Астрономы обнаружили рядом с Солнцем четыре "невидимых" звезды / © Associated Press

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Астрономы из Уорикского университета (Великобритания) и Университета Колорадо в Боулдере (США) подтвердили существование четырех ранее скрытых белых карликов в соседних двойных системах.

Об этом пишет Phys.

Ближайшая к Земле звезда — это Альфа Центавра, которая находится на расстоянии 4,3 световых лет от нас. Но это тройная звезда. Ближайшей одиночной звездой является звезда Барнарда, расположенная в шести световых годах от Земли. Это красный карлик, в 5 раз меньше Солнца, который существует вдвое дольше нашей звезды — 10 миллиардов лет.

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В прошлом году у этой звезды были обнаружены четыре планеты, которые, как и Земля, имеют твердую поверхность и каменисты. Теперь астрономы выяснили, что собой представляют эти миры и может ли там существовать внеземная жизнь. Оказалось, что они достаточно странные.

Заглушенный свет белых карликов десятилетиями мешал заметить их прямым путем. Однако астрономы обратили внимание на эти четыре системы из-за характерного радиального колебания красных карликов — едва заметное движение звезд то ближе, то дальше от Земли, вызванное гравитационным влиянием массивного невидимого спутника.

В то же время авторы исследования отмечают, что только около 30% красных карликов в пределах этого расстояния были систематически обследованы. Это означает, что в ближайшем космическом окружении Земли могут скрываться еще не менее 9 или 10 неоткрытых двойных систем с белыми карликами.

Напомним, астрономы открыли новую экзопланету, вращающуюся вокруг звезды, похожей на Солнце. Исследователи предполагают, что планета имеет состав, в котором преобладают водород и гелий, хотя его плотность выше, чем у Юпитера, и может свидетельствовать о повышенном содержании тяжелых элементов.

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