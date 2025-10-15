Астрономы обнаружили доказательства существования неизвестной планеты в Солнечной системе

Космос / © Pixabay

Границы нашей Солнечной системы, которые долгое время считались хорошо изученными, могут скрывать неожиданные тайны, в частности ранее неизвестный мир, по размерам сопоставимый с Землей. Недавно астрономы выдвинули гипотезу о существовании Планеты Y, которая может быть каменистой и располагаться относительно близко — на расстоянии 100-200 астрономических единиц от Солнца.

Об этом пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Исторический поиск девятой планеты, начавшийся после открытия Нептуна в 1846 году и казалось бы завершившийся с обнаружением Плутона, получил новое дыхание после того, как в 2006 году Плутон был переквалифицирован в карликовую планету. В 2016 году астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института возродили интерес к этой загадке, выдвинув гипотезу о Планете X. Они предположили, что необычные, сгруппированные орбиты нескольких крупных объектов за Нептуном можно объяснить гравитационным воздействием массивного, невидимого тела, которое в 5-10 р

Однако недавно, в исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, другая группа ученых во главе с астрофизиком Амиром Сираджем из Принстонского университета представила доказательства в пользу совершенно нового кандидата, которого они назвали Планета Y. Этот гипотетический мир, в отличие от Планеты X, может быть каменистой планетой с массой, близкой к земной, и располагаться значительно ближе — на расстоянии от 100 до 200 астрономических единиц от Солнца.

Важно, что существование Планеты Y не опровергает теорию о Планете X; вполне возможно, что в окрестностях нашей системы скрываются оба мира, доводя общее количество планет до десяти. Вывод о существовании Планеты Y был сделан не на основе кластеризации орбит, а из-за другой аномалии: проанализировав траектории 50 объектов пояса Койпера, исследователи обнаружили, что их орбиты наклонены примерно на 15 градусов относительно плоскости, в которой вращаются основные планеты. По словам авторов, единственным правдоподобным объяснением такого коллективного наклона является гравитационный

Решающую роль в этом вопросе должна сыграть обсерватория имени Веры Рубин в Чили, которая недавно начала свою работу. Благодаря крупнейшей в мире цифровой камере, этот телескоп способен провести беспрецедентный обзор ночного неба, каталогизировав тысячи новых объектов пояса Койпера.

Конечно, эта гипотеза не лишена скептицизма. Критики, такие как астроном Саманта Лоулер, указывают на небольшой размер выборки проанализированных объектов, что делает выводы не окончательными. Однако будущее может принести долгожданную ясность.

По прогнозам Амира Сираджа, в течение первых двух-трех лет работы обсерватории будет собрано достаточно данных, чтобы либо непосредственно обнаружить Планету Y, если она существует и попадет в поле зрения телескопа, либо предоставить достаточно доказательств, чтобы подтвердить или опровергнуть гравитационные аномалии, на которых основываются обе гипотезы. Если же за это время ничего не будет найдено, теории о скрытых мирах могут быть окончательно отвергнуты.