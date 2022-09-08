Астрономы обнаружили две новые супер-земли: там может быть жизнь

Это каменистые планеты, которые по массе больше Земли, но меньше Нептуна. Открытые планеты вращаются вокруг красного карлика, температура которого вдвое меньше температуры Солнца. Но один из них расположен в зоне жизни и представляет особый научный интерес, ведь там может быть атмосфера и даже жизнь.

Об этом пишет Space.

На расстоянии примерно 100 световых лет от нас в созвездии Эридан есть красный карлик – очень холодная звезда с температурой 2600 градусов по Цельсию (температура Солнца – 5500 градусов по Цельсию). Эта звезда с названием LP 890-9 (ее еще называют TOI-4306 или SPECULOOS 2) по массе почти в 10 раз меньше Солнца и почти в 7 раз меньше по размеру.

Ученые считают, что новая планета LP 890-9 с вращающейся вокруг своей звезды как раз в зоне жизни. Она больше, чем LP 890-9 b по размеру, на 40% больше размера Земли и делает полный оборот вокруг звезды за 8,5 земного дня. То есть год здесь длится чуть больше недели.

Ранее ученые нашли экзопланету в четыре раза больше Земли.

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