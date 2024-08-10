Астрономы обнаружили две новые суперземли: вращаются вокруг соседних звезд

Они более массивны, чем Земля, но меньше Нептуна.

Международная группа астрономов с помощью спутника NASA TESS обнаружила две новые суперземли, вращающиеся вокруг звезд M-карликов.

Об этом сообщает Arxiv.

Экзопланеты, обозначенные как TOI-6002 b и TOI-5713 b, вдвое больше Земли и находятся на расстоянии около 0,06 а.е. от своих звезд. Они совершают полный оборот вокруг своих звезд примерно за 10 дней.

TOI-6002 b имеет радиус 1,65 радиуса Земли и почти вчетверо массивнее нашей планеты. С равновесной температурой 321,1 К. TOI-5713 b, радиусом на 77% больше Земли и массой в 4,3 раза больше и имеет температуру 347,2 К.

Эти планеты классифицируются как суперземли. Это означает, что они более массивны, чем Земля, но меньше Нептуна. По словам исследователей, состав этих планет пока не ясен. Они могут быть как каменистыми, так и богатыми водой.

Обе планеты расположены близко к внутреннему краю обитаемой зоны своих звезд, что делает их интересными для будущих исследований, направленных на изучение эволюции экзопланет.

Ранее NASA показало любопытное столкновение пары галактик в форме пингвина и яйца. В будущем две галактики превратятся в единое целое.

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