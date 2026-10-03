Астрономы впервые обнаружили космический объект в обитаемой зоне самой горячей звезды

Температура звезды достигает 7500 градусов Цельсия / © Associated Press

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Ученые заявили, что обнаружили самую горячую звезду, в зоне годности которой находится планета. Это газовый гигант HD 156 295 b.

Об открытии сообщает Science Alert.

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Астрономы нашли этот объект благодаря способу «тайминга пульсаций». Он отслеживает микроскопические изменения при поступлении света от звезды.

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Звезду, о которой идет речь, можно разглядеть невооруженным глазом. Она в девять ярче Солнца, ее температура достигает 7500 градусов Цельсия, а находится она на расстоянии всего 140 световых лет от нас.

По оценкам, планета может быть в девять раз массивнее Юпитера, она находится на расстоянии около четырех астрономических единиц (среднее расстояние от Земли до Солнца) от своего светила, совершая полный оборот вокруг него за 2200 дней.

Ввиду характеристик этой системы, HD 156295 b получает 60% объема излучения, которое Земля получает от Солнца.

Если открытие подтвердится, HD 156295 b станет первой известной экзопланетой в комфортной зоне массивной звезды класса A.

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Напомним, астрономы обнаружили новую водную планету за пределами Солнечной системы, похожую на Землю, но имеющую больший размер и массу. По оценкам исследователей, она может примерно на 50% состоять из воды, но слишком близкая орбита вокруг своей звезды ставит ее будущее под угрозу.

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