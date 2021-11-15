Астрономы обнаружили новую черную дыру за пределами нашей галактики

Эта дыра примерно в 11 раз массивнее Солнца.

Астрономы обнаружили черную дыру за пределами Млечного Пути, изучив, как она влияет на движение соседней звезды.

Об этом пишет "Би-би-си".

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Исследователи использовали телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории. Это впервые, когда ученые применили динамический метод для обнаружения черной дыры за пределами нашей галактики.

Найденная черная дыра находится в рассеянном звездном скоплении NGC 1850 в соседней галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от Солнца.

Эта дыра примерно в 11 раз больше Солнца. Обнаружить ее удалось благодаря гравитационному воздействию на вращающуюся звезду вокруг черного объекта.

Напомним, ранее ученые выяснили, как Луна влияет на поведение и настроение человека.

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