Астрономы обнаружили новую черную дыру за пределами нашей галактики

Эта дыра примерно в 11 раз массивнее Солнца.
Астрономы обнаружили черную дыру за пределами Млечного Пути, изучив, как она влияет на движение соседней звезды.
Об этом пишет "Би-би-си".
Исследователи использовали телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории. Это впервые, когда ученые применили динамический метод для обнаружения черной дыры за пределами нашей галактики.
Найденная черная дыра находится в рассеянном звездном скоплении NGC 1850 в соседней галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от Солнца.
Эта дыра примерно в 11 раз больше Солнца. Обнаружить ее удалось благодаря гравитационному воздействию на вращающуюся звезду вокруг черного объекта.
Напомним, ранее ученые выяснили, как Луна влияет на поведение и настроение человека.
Читайте также:
- В Мексике археологи обнаружили почти 500 "скрытых" комплексов древних майя (видео)
- Стресс: причины, виды, влияние на организм и как с ним бороться
- Метаболизм человека достигает пика в год, а прекращается после 60