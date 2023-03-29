Астрономы обнаружили одну из самых больших черных дыр, когда-либо зарегистрированных

С помощью новой методики астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр, когда-либо зарегистрированных. Ультрамассивная черная дыра, одна из четырех, когда-либо наблюдавших специалисты, превышает массу Солнца в 30 миллиардов раз.

Об этом говорится в новом исследовании британских ученых, пишет AFP.

"Это первая черная дыра, которую когда-либо наблюдали с помощью гравитационного линзирования, во время которого свет, идущий к нам из далекой галактики, кажется, увеличивается и изгибается внутрь, издавая присутствие темного гиганта", — пояснил астроном из Даремского университета Великобритании. Джеймс Найтингейл.

Автор исследования сравнил процесс с просвечиванием луча везде стекло бокала.

По его словам, астрономам очень повезло, что свет галактики в далекой Вселенной прошел так близко к этой черной дыре, которая находится примерно в двух миллиардах световых лет от Земли.

"Она может оказаться даже самой большой черной дырой, которая когда-либо была зарегистрирована. В то же время это трудно сказать наверняка, учитывая разные методы и неопределенности, добавил он. Сверхмассивные черные дыры находятся в центре галактик, используя свое огромное гравитационное тяготение, чтобы поглощать звезды, как пылинки, даже не позволяя свету выйти», — объяснил астроном.

По его словам, гравитационное линзирование позволяет астрономам "обнаруживать черные дыры в 99% галактик, которые сейчас недоступны".

Сейчас известно около 500 гравитационных линз, по крайней мере, одна из которых, как мы знаем, является сверхмассивной черной дырой.

"Но ландшафт вот-вот кардинально изменится", — заметил Найтингейл.

По его словам, миссия Европейского космического агентства "Эвклид", запущенная в космос в июле, откроет "эру больших данных" для охотников за черными дырами, создав огромную карту Вселенной высокого разрешения.

В течение следующих 6 лет "Эвклид" может найти 100 тыс. новых гравитационных линз, которые будут потенциально указывать на тысячи ранее скрытых черных дыр.

Напомним, что есть утверждение, будто недалеко от центра Млечного Пути ученым удалось обнаружить признаки существования необычной черной дыры, являющейся недостающим звеном в эволюции этих объектов.

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