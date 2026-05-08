Астрономы обнаружили остатки древней галактики, которую "проглотил" Млечный Путь

Астрономы обнаружили остатки древней галактики, которая стала строительным блоком для Млечного Пути, в котором расположена наша Солнечная система. Они назвали ее Локи.

Чтобы найти Локи, команда исследовала спектры света 20 звезд, расположенных вблизи Солнца, в пределах примерно 6500 световых лет. Спектры позволяют изучать химический состав этих объектов.

Как оказалось, эти 20 звезд имеют низкое содержание следов тяжелых элементов, кроме водорода и гелия, основных компонентов звезд. Такие звезды называют очень бедными металлами, что часто свидетельствует о том, что они образовались в карликовых галактиках, вращающихся вокруг нашей.

Водород и гелий (и щепотка лития) образовались сразу после Большого взрыва. Нуклеосинтез всех остальных элементов происходил в звездах, а затем эти элементы распространились в результате взрывов сверхновых и звездных ветров.

Карликовые галактики, как правило, меньше Млечного Пути, поэтому эти взрывы отталкивают эти тяжелые элементы. Звезды в этих галактиках остаются более бедными металлами.

Другой показатель — это движение или кинематика этих звезд. Девять звезд вращаются вокруг галактик в обратном направлении к остальным, то есть ретроградно. В то время как остальные 11 вращаются в том же направлении (проградно), все они имеют очень эллиптические орбиты вокруг Млечного Пути.

«Кинематика старых и бедных металлами звезд является информативной для структуры нашей галактики. Возможно, мы нашли один из строительных блоков, который мы назвали „Локи“, способствовавший формированию нашего Млечного Пути. Мы определили его массу и химическую эволюцию, включая различные нуклеосинтетические каналы, которые способствовали содержанию элементов в этих звездах», — рассказал IFLScience ведущий автор исследования Федерико Сестито из Университета Гертфордшира.

Когда Млечный Путь поглотил Локи

Поскольку все звезды расположены в пределах диска Млечного Пути, это свидетельствует о том, что они должны были присоединиться к галактике давно.

Моделирование не может определить возраст этого столкновения вне разумного сомнения, но возможно, что Локи присоединилась к галактике примерно 10-11 миллиардов лет назад. По этому сценарию Локи была галактикой, которая весила примерно в 1,4 миллиарда раз больше Солнца по количеству газа и звезд.

