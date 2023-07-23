Астрономы обнаружили планету-гиганта, плотность которой напоминает сахарную вату

В ходе исследований ученые обнаружили планету, которой дали название WASP-193b. До недавнего времени астрономы знали только о трех типах планет: земных, таких как Земля и Марс, ледяные гиганты (Нептун) и газовые гиганты (Юпитер).

Об этом пишет Science Alert.

Планета-гигант WASP-193b оказалась столь легкой, что ее общую плотность ученые сравнили с плотностью сахарной ваты. Она равняется около одного процента плотности Земли, тогда как размер WASP-193b вдвое превышает Юпитер.

По словам международной группы под руководством астронома Халида Баркауи из Льежского университета в Бельгии, такие экзопланеты, как WASP-193b, редкие, и они могут помочь исследователям понять эволюцию небесных тел.

WASP-193b – это экзопланета, вращающаяся вокруг солнцевидной звезды под названием WASP-193. Эта звезда примерно в 1,1 раза больше массы Солнца и в 1,2 раза больше его радиуса, и очень похожа на Солнце по температуре и возрасту. Но WASP-193b вращается вокруг своей звезды ближе, чем любая из планет Солнечной системы – она оборачивается каждые 6,25 дня.

Ранее ученые заявили, что в ближайшем к нам участке космоса, в 90 световых годах от нашей планеты, они обнаружили новую экзопланету, характеристики которой очень похожи на параметры Земли.

А в конце мая ученые снова сообщили, что с помощью космического телескопа TESS обнаружили новую экзопланету, которая принадлежит к типу супернептунов. Она примерно на 26% больше Солнца по размерам и на 12% больше нашей звезды по массе. Год на планете длится почти 4 земных дня, то есть за это время TOI-2498 b совершает полный оборот вокруг своей звезды. Это горячая планета, ведь температура здесь составляет около 1200 градусов Цельсия.

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