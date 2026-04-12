Астрономы обнаружили планету, противоречащую всем законам формирования миров

Астрономы нашли планету неправильного размера. Кроме того, она еще и имеет совершенно «невозможную» атмосферу.

Об этом пишет SciTechDaily.

Спектральный анализ «Вебба» показал, что атмосфера TOI-5205 b неожиданно чиста. В ней гораздо меньше тяжелых элементов. Ученые обнаружили там метан и сероводород, но общая картина указывает на мир, богатый углеродом и очень бедный кислородом.

Чтобы понять, куда делась вся тяжелая химия, исследователи из Университета Цюриха разработали компьютерную модель планеты. Результат показал, что планета очень богата металлами (почти в 100 раз больше, чем атмосфера), но все они утонули.

