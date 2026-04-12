ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
726
Время на прочтение
1 мин

Астрономы обнаружили планету, противоречащую всем законам формирования миров

Газовый гигант размером с Юпитер кружит вокруг красного карлика, который в четыре раза больше него.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Астрономы обнаружили уникальную экзопланету

Астрономы обнаружили уникальную экзопланету / © Associated Press

Астрономы нашли планету неправильного размера. Кроме того, она еще и имеет совершенно «невозможную» атмосферу.

Об этом пишет SciTechDaily.

Спектральный анализ «Вебба» показал, что атмосфера TOI-5205 b неожиданно чиста. В ней гораздо меньше тяжелых элементов. Ученые обнаружили там метан и сероводород, но общая картина указывает на мир, богатый углеродом и очень бедный кислородом.

Чтобы понять, куда делась вся тяжелая химия, исследователи из Университета Цюриха разработали компьютерную модель планеты. Результат показал, что планета очень богата металлами (почти в 100 раз больше, чем атмосфера), но все они утонули.

Напомним, астрономы определили 45 планет, которые могут быть лучшими местами для поиска внеземной жизни. Исследователи предполагают, что этот список может быть отправной точкой для поиска сигналов, которые могут указывать на существование внеземной жизни.

Дата публикации
Количество просмотров
726
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie