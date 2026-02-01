Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету с температурой -70°C

Ученые нашли планету, которая по своим условиям потенциально пригодна для жизни / © pixabay.com

Астрономы обнаружили новую потенциально пригодную для жизни планету примерно в 146 световых годах от Земли. Температура на поверхности может опускаться ниже –70 °C.

Об этом пишет The Guardian.

Планета HD 137010 b имеет размеры, только на 6% больше земных, и вращается вокруг звезды, подобной Солнцу.

Доктор Челси Хуан из Университета Южного Квинсленда отметила, что орбитальный период планеты составляет около 355 дней. По ее словам, это делает орбиту HD 137010 b похожей на земную.

Звезда, вокруг которой вращается HD 137010 b, холоднее и тусклее Солнца. Поэтому температура на поверхности планеты, по оценкам ученых, может быть ниже –70 °C и более напоминать марсианские условия.

