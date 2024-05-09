Астрономы обнаружили рекордную планету, в четыре раза больше Земли

Астрономы обнаружили новую планету, которая имеет как минимум пару рекордов. Хотя ученые еще многое не знают об этом не столь уж далеком по космическим меркам мире, известно, что планета находится в зоне населенности своей звезды, а значит, там может быть вода и жизнь.

Об этом пишет Cosmos.

Ученым из NASA, входящим в команду исследователей космического телескопа TESS, часто помогают так называемые гражданские ученые. Эти волонтеры занимаются анализом огромного количества данных, собранных обсерваторией, ищущей планеты за пределами Солнечной системы. Именно эти волонтеры первыми обнаружили потенциальную новую планету, а дальнейшее исследование ученых из NASA подтвердило это открытие.

Космический телескоп TESS обнаруживает планеты с помощью транзитного метода, который заключается в обнаружении провалов в свете звезд, когда на их фоне проносится планета. Именно так была обнаружена планета, получившая название TOI 4633, расположенную в 309 световых годах от нас. Она вращается вокруг одной из звезд в двойной звездной системе.

Известно, что размер этой планеты сравним с размером Нептуна, то есть этот мир более чем в 4 раза больше Земли. Неизвестно точно, какой именно этот мир, ведь, возможно, это газовый гигант, а может быть каменистая планета.

Ученые считают, что у этой планеты может быть сосед — мир, который расположен ближе к звезде и совершает полный оборот вокруг нее всего за 34 дня.

Ранее ученые выяснили, что на близкой к Земле планете может существовать жизнь.

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