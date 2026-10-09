Астрономы обнаружили самую мощную известную радиогалактику в ранней Вселенной

Галактика / © Associated Press

Реклама

Астрономы подтвердили существование сверхмощной радиогалактики TXS 2354+015, возраст которой составляет около 12,5 миллиарда лет. Эта радиогалактика является самой мощной из всех известных на сегодняшний день, с красным смещением 4,946.

Об этом пишет Astronomy&Astrophysics.

Реклама

Массивность галактики TXS 2354+015 достигает примерно 2 триллионов масс Солнца. Радиогалактики получают огромную мощность от сверхмассивных черных дыр в своих центрах. Падающее на черную дыру вещество формирует активное галактическое ядро, которое может запускать релятивистские струи плазмы и создавать интенсивное радиоизлучение.

Реклама

TXS 2354+015 сначала выделили в качестве кандидата благодаря необычному поведению ее оптического излучения.

Исследователи использовали метод лаймановского разрыва. Для поиска команда сопоставила глубокие оптические наблюдения Hyper Suprime-Cam телескопа Subaru с радиокаталогами, включая TGSS на частоте 150 МГц и VLASS на 3 ГГц.

В спектре TXS 2354+015 была обнаружена яркая асимметричная линия Лайман-Альфа, а дополнительная спектральная линия позволила подтвердить красное смещение z = 4,946. Это показывает, что источник существовал в эпоху, когда возраст Вселенной составлял только небольшую часть современной. Наиболее необычной оказалась мощность радиоизлучения.

Открытие важно еще и потому, что объект не отвечает ни одному из традиционных критериев поиска далеких радиогалактик — так называемому ультракрутому радиоспектру.

Реклама

Ранее ученые выяснили, что во Вселенной существует таинственная форма энергии, известная как темная энергия. Она ускоряет расширение Вселенной, а значит, галактики удаляются друг от друга и распадаются.

Новости партнеров