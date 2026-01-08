Астрономы обнаружили самый быстрый астероид: его размер поражает

Астероид / © скриншот с видео

Ученые с помощью данных Обсерватории имени Веры Рубин обнаружили самый быстро вращающийся астероид среди всех известных размером более 500 метров.

Об этом пишет издание Independent.

Астероидом с самым быстрым вращением — это космический камень, получивший название 2025 MN45. Это наиболее быстро вращающийся астероид среди всех известных, имеющих размер более 500 метров. Его размер составляет примерно 710 метров, и он совершает полный оборот вокруг своей оси за 1,88 минуты, двигаясь по орбите вокруг Солнца в главном поясе астероидов.

Для астероидов в головном поясе астероидов предел скорости вращения, позволяющий избежать разрушения, составляет 2,2 часа. Чем быстрее астероид вращается выше этой границы и чем больше его размер, тем крепче вещество, из которого он должен состоять.

Большинство обнаруженных в настоящее время быстро вращающихся астероидов относятся к околоземным объектам, пролетающим на расстоянии до 50 миллионов километров от Земли, что составляет треть расстояния между нашей планетой и Солнцем. Любые астероиды, находящиеся в пределах 7,5 миллиона километров от Земли, считаются потенциально опасными для нашей планеты.

Напомним, астероид 2024 YR4, ранее считавшийся опасным для Земли, теперь нацелился на ее спутник. Ученые прогнозируют вероятный удар по Луне, последствия которой для человечества могут быть катастрофическими.