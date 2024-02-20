Астрономы обнаружили самый яркий объект во Вселенной: он в 500 триллионов раз превышает Солнце

Австралийские ученые обнаружили самый яркий объект во Вселенной – квазар, питающийся черной дырой и поглощающий эквивалент Солнца за день.

Об этом пишет The Guardian.

Свет небесного объекта, который в 500 триллионов раз ярче нашего Солнца, путешествовал более 12 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Его масса примерно в 17 миллиардов раз превышает массу Солнца.

Ученые Австралийского национального университета впервые заметили его с помощью 2,3-метрового телескопа в университетской обсерватории Сайдинг-Спринг Нового Южного Уэльса в Кунабарабране. Затем подтвердили находку с помощью большого телескопа Европейской южной обсерватории (ESO) с главным зеркалом диаметром 8 метров.

Астрономы обнаружили самый яркий объект во Вселенной / Фото: ESO/M. Kornmesser/EPA

Результаты исследователей ANU в сотрудничестве с ESO, Мельбурнским университетом и французским университетом Сорбонны были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Главный автор и доцент ANU Кристиан Вольф сказал, что это самый яркий известный объект во Вселенной, и его невероятная скорость роста означает "огромное выделение света и тепла" – и что он сомневается, что его рекорд когда-нибудь будет побит.

Также читайте NASA больше не получает сигналов от покинувшего Солнечную систему зонда "Вояджер-1"

Свет излучается "аккреционным диском" диаметром семь световых лет. В этом диске материал втягивается в черную дыру и вращается вокруг нее, прежде чем пересечет горизонт событий.

Когда этот материал сталкивается с другим материалом, он создает множество света и тепла.

"Это похоже на гигантскую ячейку магнитной бури с температурой 10 000 градусов по Цельсию, всюду молнии и ветер, дующий так быстро, что он мог бы обогнуть Землю в секунду", — сказал Вольф. "Эта грозовая ячейка имеет диаметр семь световых лет, что на 50% больше, чем расстояние от нашей солнечной системы до следующей звезды в галактике, Альфа Центавра".

Соавтор доктор Кристофер Онкен сказал, что удивительно, что он оставался незамеченным так долго и "прятался на виду".

Вольф добавил, что у него было два разных ощущения относительно этого открытия.

"Одна часть вызывает небольшой шок и трепет, когда мы представляем это адское место... Представляем эти условия и то, что природа действительно создает нечто даже более экстремальное, чем мы предполагали раньше", — сказал он. "Другой – немного дерзкой радости – мы его нашли! Природа не облегчает задачу, такое ощущение: "О, вот и ты!".

Напомним, ученые выяснили, где может скрываться загадочная девятая планета. Исследователи сильно сузили область поиска.

Читайте также: