Астрономы обнаружили следы активности черной дыры в центре Млечного пути

Струя, похожая на след от паяльной лампы, была выпущена экзотическим объектом несколько тысяч лет назад.

Космический телескоп Hubble помог найти косвенные доказательства того, что черная дыра в центре нашей галактики, имеющая массу 4,1 миллиона Солнц, не спит, а периодически просыпается, когда в нее падают звезды и газовые облака.

Об этом сообщили на сайте NASA, опубликовав изображение пузыря горячего газа, расположенного в 35 световых годах от черной дыры.

Астрономы считают, что этот пузырь возник из-за столкновения струи, которая вырвалась из северного полюса черной дыры несколько тысяч лет назад, с облаком горячего газа.

Открытие доказывает, что экзотический объект не спящий, а иногда становится активным при поглощении звезд и газа.

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Первое свидетельство существования короткой струи, выходящей из южного полюса черной дыры, было получено рентгеновской обсерваторией NASA Chandra в 2013 году и радиотелескопом VLA (Very Large Array) в штате Нью-Мексико (США).

Исследователи проверили, существуют ли признаки существования северной струи и недавно получили подтверждение. "Центральная черная дыра динамически меняется и сейчас отключена", — сообщил один из авторов исследования Джеральд Сесил из Университета Северной Каролины.

Поскольку струя расположена еще довольно близко к черной дыре, она не слишком заметна и станет отчетливее после того, объект снова станет активным.

Напомним, 11 декабря астероид, размером с Эйфелеву башню, подойдет к нашей планете на потенциально опасное расстояние. Это небесное тело, открытое еще в 1982 году, имеет вид яйца. Его широчайшая часть – примерно 330 метров, что примерно равно размеру Эйфелевой башни.

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