Астрономы обнаружили суперземлю, превращающуюся в водный мир: что о ней известно

Ученые обнаружили новую планету, которая получила название HD-207496b и находится на расстоянии 138 световых лет от нас. Подробное изучение экзопланеты показало, что она имеет либо атмосферу из газа, либо всю ее покрывает океан. Ученые считают, что на планете может происходить процесс трансформации, и она может полностью превратиться в водный мир, который станет водной суперземлей.

Об этом пишет ScienceAlert.

Планета вращается вокруг звезды HD-207496, оранжевого карлика, который похож на Солнце, в 138 световых годах от нас. Это молодая звезда, которой 520 млн лет. Масса экзопланеты в 6 раз больше массы Земли. Такие каменистые миры ученые называют суперземлями.

Собственно, новая планета как раз относится к этой категории.

По словам ученых, если знать массу и диаметр планеты, достаточно легко рассчитать ее плотность. А если знать густоту планеты, то можно выяснить из чего она состоит. Как показало исследование планеты HD-207496b, ее плотность составляет примерно 3,27 г на кубический сантиметр. Для сравнения – у Земли плотность составляет 5,51 г на кубический сантиметр.

Поэтому ученые решили, что на самом деле новая планета, скорее всего, не является полностью каменистым миром. Ученые предполагают, что она может иметь либо богатую водой оболочку, либо богатую газом оболочку, либо смесь и того, и другого.

Ранее стало известно, что ученые смогли обнаружить сразу три небольшие каменистые планеты в 100 световых годах от нас. Две из них очень похожи на Землю и могут быть потенциально обитаемыми мирами. Третья планета также может иметь на поверхности жидкую воду.

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