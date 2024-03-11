Астрономы обнаружили водную планету: пригодна ли она для жизни

Ее радиус вдвое больше Земли и она расположена на расстоянии 70 световых лет от нашей планеты.

Астрономы обнаружили новый водный мир, расположенный в 70 световых годах от Земли. Этот океан очень глубок, а некоторые химические вещества на планете могут иметь биологическое происхождение.

Об этом пишет The Guardian.

Новая водная планета под названием TOI-270 d, которая имеет богатую водородом атмосферу, как предполагают авторы исследования, полностью покрыта океаном из жидкой воды, глубина которого достигает от нескольких десятков до нескольких сотен километров. Также в атмосфере планеты, примерно более двух раз больше Земли по размерам, астрономы обнаружили водяной пар, признаки углекислого газа и метана.

TOI-270 d вращается вокруг родной звезды таким образом, что всегда повернута к ней только одной стороной. Поэтому на дневной стороне вода в океане всегда очень горячая, но на другой стороне температура значительно ниже, а значит, потенциально там могут быть пригодные для жизни условия.

Ранее ученые обнаружили похожую на Землю экзопланету, вращающуюся вокруг звезды того же типа, что и наше Солнце. Экзопланета заблокирована приливными силами своей звезды, поэтому ее одна сторона настолько разогрета, что представляет собой море лавы.

Читайте также: