Астрономы обнаружили загадочное излучение в космосе: его раньше никто не видел

Ученые совершили новое открытие

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С помощью космического телескопа «Джеймс Уебб» астрономы зафиксировали «запретное» излучение триатомного катиона водорода — молекулы (иона), которую считают основой межзвездной химии и началом формирования более сложных органических соединений.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Эта молекула является основой практически всех происходящих в межзвездной газовой среде химических процессов — в частности, формирования сложных органических молекул, из которых состоят «ингредиенты» жизни. Это триатомный ион водорода (H3+), значение которого настолько велико, что его часто называют «молекулой, создавшей Вселенную».

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Молекула состоит из трех ядер водорода, которые объединены и совместно используют только два электрона. Ядра образуют равносторонний треугольник — а это значит, что молекула не имеет постоянного дипольного момента и не имеет спектра чистого вращения. То есть при вращении молекулы ее электрический заряд остается равномерно распределенным; не возникает никакого дисбаланса, способного породить электромагнитное излучение — то самое, какое обычно излучают вращающиеся молекулы.

Напомним, астрономы установили вероятный источник загадочного радиосигнала, повторяющегося каждые восемь минут. Открытие привело исследователей к необычной звездной системе за более чем 5000 световых лет от Земли.

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