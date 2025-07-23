Астрономы открыли экзопланету, похожую по размеру на Землю

Астронавты сделали новое открытие / © NASA

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Астрономы открыли новую планету, похожую на Землю, с очень коротким орбитальным периодом — всего 5,5 часа. Планета TOI-2431 b, обнаруженная космическим телескопом TESS, вращается вокруг звезды класса К, расположенной всего в 117 световых годах от Земли. Из-за близости к звезде температура на поверхности достигает 2000 градусов Цельсия, что делает жизнь там невозможной.

Об этом пишет издание Phys.

Ученые астрономы подтвердили открытие новой планеты, размером около полутора раз больше Земли, которая вращается вокруг звезды спектрального класса К. Эта звезда, названная TOI-2431, расположена на расстоянии примерно 117 световых лет от нас, что является достаточно близко в космических масштабах. Открытие было осуществлено с помощью космического телескопа TESS, который использует транзитный метод поиска планет — обнаруживая периодическое снижение яркости звезды, когда планета проходит на ее фоне.

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Планета получила название TOI-2431 b и имеет уникальные характеристики. Она примерно в 1,5 раза больше Земли по диаметру и почти в 6 раз тяжелее нашей планеты, что дает ей очень высокую плотность — 9,4 г/см³, тогда как плотность Земли составляет 5,5 г/см³. Это указывает на то, что планета имеет каменистую структуру с большим содержанием тяжелых элементов.

Особенностью TOI-2431 b является чрезвычайно короткий орбитальный период — планета делает полный оборот вокруг своей звезды всего за 5,5 часа. Для сравнения, Земля вращается вокруг Солнца за 365 дней. Это один из самых коротких орбитальных периодов, зафиксированных среди экзопланет. Планета находится очень близко к своей звезде — на расстоянии примерно 945 тысяч километров, что почти в 160 раз ближе, чем Земля к Солнцу.

Из-за такой близости температура на поверхности TOI-2431 b достигает около 2000 градусов Цельсия, что делает условия на планете чрезвычайно суровыми. Ученые предполагают, что поверхность планеты, вероятно, является расплавленной, и там нет никаких шансов на существование жизни в привычном для нас виде.

Звезда TOI-2431 сама по себе интересна — она примерно на 30% меньше Солнца по размеру и массе. Ее температура поверхности около 4100 градусов Цельсия, что значительно ниже температуры Солнца, которая составляет примерно 5500 градусов. Возраст звезды — около 2 миллиардов лет, что делает ее моложе нашего Солнца, которое существует более 4,6 миллиарда лет.

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Исследователи намерены продолжить изучение TOI-2431 b с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, чтобы определить состав ее атмосферы и более детально выяснить характеристики этой экзопланеты. Особое внимание уделят тому, имеет ли планета атмосферу и какие газы в ней присутствуют, что может позволить лучше понять условия на поверхности и эволюцию таких близких к звездам миров.

Открытие TOI-2431 b демонстрирует, насколько разнообразными могут быть планеты во Вселенной, и расширяет наши знания о каменистых планетах с короткими орбитами, вращающихся вокруг более холодных и менее ярких звезд, чем Солнце.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрономы открыли экзопланету TOI-1846 b, которая имеет большие запасы воды. Это небесное тело лежит на расстоянии 154 световых лет от Земли и относится к классу суперземель.