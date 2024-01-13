Астрономы открыли мегасистему, чьи размеры противоречат теориям Вселенной

Аспирантка Университета Центрального Ланкашира Алексия Лопес обнаружила крупномасштабную кольцевидную космическую структуру, размеры которой бросают вызов теориям Вселенной.

Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о сверхскоплении галактик размером 1,3 миллиарда световых лет — ученые назвали его Большим кольцом.

Это открытие значимо, поскольку размер этой мегасистемы бросает вызов нашему пониманию Вселенной и противоречит фундаментальному космологическому принципу.

По словам руководительницы исследования Алексии Лопес, эти открытия свидетельствуют о том, что стандартная космологическая модель нуждается в переосмыслении.

"Как минимум она просто неполная, как максимум - нам нужна совершенно новая теорема космологии", — сказала Лопес.

По словам ученых, Большое кольцо не должно существовать, поскольку его огромный размер противоречит фундаментальному предположению космологии – космологическому принципу. Согласно этой теории, вся материя равномерно распределяется по Вселенной, и вся Вселенная однородна, а также имеет одинаковый вид во всех направлениях.

Большое кольцо ученые обнаружили путем анализа данных Слоановского цифрового обзора неба, каталога дальних квазаров. Эти объекты такие яркие, что их можно увидеть за миллиарды световых лет, они действуют как гигантские лампы, освещая промежуточные галактики, которые иначе остались бы незамеченными.

Ранее ученые сообщили, что шаровое звездное скопление, названное VVV CL002, на огромной скорости несется в центр Млечного Пути и его ждет незавидная судьба. По словам ученых, этот объект обречен на исчезновение в центре нашей галактики.

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