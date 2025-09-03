Астрономы открыли необычную черную дыру, которая опровергает классическую теорию

Черная дыра. Иллюстративное изображение / © naked-science.ru

Астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая необычным образом образовалась всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. В то время еще не существовало первых звезд, которые, по классической теории, после коллапса превращаются в черные дыры.

Результаты исследований ученые опубликовали на сайте препринтов arXiv.

Международная команда астрономов во главе со специалистами из Института космологии имени Кавли использовала инфракрасные наблюдения космического телескопа «Джеймс Уэбб», который исследует раннюю Вселенную. Так был обнаружен объект QSO1, свет от которого шел к нам более 13 миллиардов лет.

Ученые провели детальный спектральный анализ, из которого узнали, что химический состав окружающего материала черной дыры примитивный: только водород и гелий без тяжелых элементов, которые могли бы образоваться в звездах. Это означает, что активного звездообразования возле QSO1 не происходило.

Такие характеристики не согласуются со стандартными моделями роста черных дыр путем поглощения звезд и газа.

Классические модели предполагают, что черные дыры возникают после коллапса первых массивных звезд, тогда как галактики появляются раньше и обеспечивают материал для их роста.

Альтернативная гипотеза, предложенная Стивеном Хокингом еще в 1970-х годах, предполагает, что первобытные черные дыры могли образоваться в первые доли секунды после Большого взрыва в результате коллапса сверхплотных участков первоначального космоса.

Открытие столь массивного объекта в столь раннюю эпоху является серьезным аргументом в пользу гипотезы о первобытном происхождении черных дыр.

Напомним, ранее астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая лишь недавно начала проявлять активность, в кластере галактик, расположенном на расстоянии примерно 6 миллиардов световых лет от Земли.