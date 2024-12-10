Астрономы открыли редкую планету класса "горячий Нептун": что о ней известно

Полный оборот вокруг звезды она совершает всего за 21 час.

Ученые NASA открыли новую экзопланету, ставшую четвертым представителем класса "горячий Нептун".

Об этом сообщило издание Space.

Планета, названная TOI-3261 b, вращается очень близко к своей звезде, что делает ее одной из самых быстрых. Год на ней длится меньше, чем одни земные сутки — всего 21 час. Планета была обнаружена с помощью космического телескопа TESS, работающего с 2018 года и открывшего тысячи новых экзопланет.

"Горячие Нептуны" — это очень редкий класс планет. Первую из них, LTT-9779 b, открыли только в 2020 году. Впоследствии были найдены еще две – TOI-849 b и TOI-332 b.

Астрономы обнаружили многие планеты класса супер-Земля и "горячих Юпитеров", но "горячие Нептуны" встречаются значительно реже. По новым исследованиям, причина этого в том, что близость к звезде может уничтожить атмосферу таких планет. Согласно результатам исследования TOI-3261b, ее плотность вдвое выше Нептунова, что указывает на потерю легких частей атмосферы под влиянием гравитации и излучения звезды.

До сих пор астрономы не знают точного процесса формирования "горячих нептунов". Однако новое исследование предлагает два варианта: одна из гипотез предполагает, что эти планеты изначально имели размер Юпитера, но потеряли массу со временем, а другая указывает на то, что они могли сформироваться дальше звезды и лишь затем переместиться поближе к ней.

NASA планирует использовать космический телескоп Вебб для более детального изучения этих редких планет.

Напомним, ученые открыли новую планету с плотностью как у свинца/

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