Астрономы открыли самую большую черную дыру Млечного Пути: она в 33 раза превышает Солнце

Она образовалась в результате взрыва звезды всего в 2000 световых годах от Земли.

Астрономы обнаружили огромную черную дыру, образовавшуюся в результате взрыва звезды всего в 2 000 световых годах от Земли.

Об этом пишет The Guardian.

BH3 является самой массивной звездной черной дырой, найденной в Млечном Пути, и открылась исследователям благодаря мощному притягиванию звезды-компаньона, вращающейся вокруг объекта в созвездии Орла.

Неожиданное открытие настолько важно, что ученые обнародовали подробности об объекте раньше, чем планировалось, чтобы дать возможность другим астрономам как можно быстрее провести дальнейшие наблюдения.

"Это полная неожиданность", — сказал доктор Паскуале Пануццо, астроном и член группы Gaia в Парижской обсерватории. "Это самая массивная черная дыра звездного происхождения в нашей галактике и вторая ближайшая из обнаруженных до сих пор".

Также читайте Ученые открыли уникальную суперземлю, где одна часть планеты перешла на темную сторону

Звездные черные дыры образуются, когда массивные звезды коллапсируют в конце своей жизни. В Млечном Пути их обнаружены десятки, большинство из них имеют массу, примерно в 10 раз превышающую массу Солнца.

Наиболее ошеломляющая черная дыра Млечного Пути, Sagittarius A, имеет совокупную массу в несколько миллионов солнц. Она прячется в самом сердце галактики и образовалась не от взрыва звезды, а в результате коллапса огромных облаков пыли и газа.

Исследователи обнаружили BH3 в последнем массиве данных, собранных миссией Gaia Европейского космического агентства. Космический телескоп был запущен в 2013 году для сборки 3D-карты миллиарда звезд.

При анализе наблюдений Gaia исследователи заметили четкое колебание одной из звезд в созвездии Аквила, которое видно на летнем небе в северном полушарии. Движение указывало на то, что звезду тянет вокруг себя черная дыра, которая в 33 раза массивнее Солнца.

Также читайте NASA создаст единый стандарт времени для Луны: как оно будет отличаться от земного

Дальнейшие наблюдения с помощью обширного телескопа Европейской южной обсерватории в чилийской пустыне Атакама подтвердили массу BH3 и орбиту звезды, вращающуюся вокруг черной дыры раз в 11,6 лет. "Только центральная черная дыра Млечного Пути массивнее ее", — сказал Пануццо.

Хотя BH3 массивнее других звездных черных дыр Млечного Пути, она похожа на некоторые из тех, что оказываются гравитационными волнами, или пульсациями в пространстве-времени, которые генерируются вследствие столкновения черных дыр в далеких галактиках.

"Мы видели черные дыры такой массы с гравитационными волнами только в далеких галактиках", – говорит Пануццо. "Это устанавливает связь между звездными чёрными дырами, которые мы видим в нашей галактике, и этими открытиями гравитационных волн".

В Млечном Пути могут существовать 100-метровые звездные черные дыры, но, несмотря на их огромную массу и мощные силы, которые они генерируют, их бывает очень трудно обнаружить. "У большинства из них нет звезд, вращающихся вокруг них, поэтому они почти невидимы для нас", — сказал Пануццо.

Также читайте Астрономы всего за три часа обнаружили 49 неизвестных галактик

Измерения звезды-компаньона BH3 не обнаружили никаких признаков того, что она была загрязнена материалом, вылетевшим из звездного взрыва, образовавшего черную дыру. Это свидетельствует о том, что черная дыра образовалась задолго до того, как захватила звезду-компаньона в свое мощное гравитационное поле.

Следующий транш данных Gaia должен быть опубликован не раньше конца 2025 года, но важность открытия побудила международную команду обнародовать подробности BH3 раньше, чтобы астрономы могли изучить ее немедленно.

"Как только это станет известно, люди бросятся наблюдать за ней, чтобы увидеть, есть ли какие-то выбросы из черной дыры", — сказал Пануццо. "Это расскажет нам о ветре, дующем от звезд, подобных вращающейся вокруг черной дыры, а также о физике черной дыры и о том, как материя попадает в нее".

Напомним, NASA готовится сделать важное заявление о Марсе, а именно о том, что происходит с программой Mars Sample Return и какие будут сделаны дальнейшие шаги. Это миссия по доставке образцов марсианской породы на Землю.

Читайте также: