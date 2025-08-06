Астрономы открыли супер-Землю, пригодную для жизни: что о ней известно

Земля / © Pixabay

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Ученые сделали очередной шаг к выявлению так называемой «Земли 2.0». С помощью нового метода исследователи нашли планету Kepler-725c, которая находится в зоне обитаемости и может иметь условия, благоприятные для жизни. Она вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, и имеет массу в 10 раз больше, чем Земля.

Об открытии пишет SciTechDaily.

Это очередное свидетельство того, что человечество близится к нахождению планеты-близнеца Земли.

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«Мы использовали метод изменения времени прохождения — он позволяет выявлять планеты по косвенным признакам их гравитационного взаимодействия с другими телами. И именно так удалось обнаружить Kepler-725c», — объяснили авторы исследования.

В отличие от традиционных транзитного метода или метода лучевой скорости, которые имеют ограничения по обнаружению землеобразных планет, новая методика позволяет находить даже малые по размеру объекты.

По словам астрономов, Kepler-725c вращается на расстоянии 0,674 астрономические единицы от своей звезды, совершая полный оборот за 270 земных дней. Несмотря на то, что эта супер-Земля получает на 40% большее излучение, чем наша планета, она все равно может иметь подходящие для жизни условия.

«Мы все ближе к моменту, когда найдем настоящую Землю 2.0 — планету с подобной атмосферой, температурой и гравитацией», — заявляют исследователи.

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Это открытие может стать знаковым для дальнейших исследований по поиску внеземной жизни. Ведь именно в зоне обитаемости могут существовать планеты с водой в жидком состоянии — ключевым условием жизни, как мы его знаем.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые фиксируют, что привычные времена года меняются из-за климатических сдвигов, вызванных деятельностью человека.

В то же время, ученые предлагают новую систему сезонности, которая лучше отражает современные климатические вызовы.