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Астрономы показали детальные изображения ближайших галактик (видео)

Астрономы показали детальные изображения ближайших галактик (видео)

NASA

Полученные данные помогут более детально изучить процесс формирования звезд, говорят ученые.

Группа астрономов получила из телескопа Европейской южной обсерватории изображения, которые точно показывают наиболее приближенные к Земле галактики.

Об этом сообщает phys.org.

Фотографии напоминают красочный фейерверк, они показывают различные компоненты галактик. Благодаря точным кадрам ученые могут определить местоположение молодых звезд и газа, которые они разогревают вокруг себя. Эти данные помогут астрономам изучить процесс формирования звезд.

Ученые знали, что звезды рождаются в облаках газа, но до сих пор не было известно, какое участие в этом процессе принимают галактики.

Напомним, галактику под номером 2299 ученые смогли разглядеть с помощью телескопа в Атакама (Чили). Она выбросила почти половину своего холодного газа, который используется для образования звезд.