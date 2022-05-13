Астрономы показали первое изображение черной дыры в центре нашей галактики

Опубликована первая в истории фотография черной дыры в центре Млечного Пути.

Европейская южная обсерватория (ESO) совместно с обсерваториями "Телескоп горизонта событий" (Event Horizon Telescope, EHT) представили первую в истории человечества фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь, в которой расположена Земля.

Как сообщили на официальном сайте организации, изображение было продемонстрировано на специальной пресс-конференции.

Предположения о существовании черной дыры в центре нашей галактики появились еще в конце XX века, когда астрономы отследили странное движение звезд вокруг неизвестного космического объекта, оказавшегося черной дырой. В 2020 году за это открытие была присуждена Нобелевская премия.

Сделать снимок удалось с помощью глобальной сети обсерваторий "Телескоп горизонта событий".

Фото: Европейская южная обсерватория (ESO)

Черная дыра, вокруг которой вращается вся галактика, расположена в 27 тысячах световых лет от Солнца и связана с радиоисточником Альфа Стрельца.

Также читайте Ученые показали, как черная дыра разрывает звезду

Наблюдения за этим космическим участком проходили еще в 2017 году. Около пяти лет длилась обработка полученных данных, поскольку яркость и структура газа вокруг радиоисточника очень быстро менялась.

На сайте опубликовано также видео, которое знакомит с работой астрономов, впервые зафиксировавших черную дыру в центре Млечного Пути.

Читайте также: