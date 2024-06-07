Астрономы получили странный радиосигнал из космоса: что это может быть

Астрономы получили радиосигнал от необычной нейтронной звезды. Эти объекты являются конечным продуктом некоторых взрывов сверхновых.

Об этом пишет IFLScience.

Когда массивная звезда сжимается под влиянием собственной гравитации, она взрывается сверхновой и остается только сверхплотный объект, то есть нейтронная звезда. Некоторые из них вращаются вокруг своей оси с высокой скоростью и при этом излучают радиоволны. Иногда такие звезды совершают сотни оборотов в секунду.

Согласно исследованию, ученые впервые обнаружили нейтронную звезду с очень медленной скоростью вращения, бросающей вызов нынешним теориям.

Новая нейтронная звезда получила название ASKAP J1935+2148 и ее период обращения составляет 53,8 минуты. Объект имеет различные состояния радиоизлучения: яркий импульс радиоволн продолжительностью от 10 до 50 секунд, импульс радиоволн, который в 26 раз слабее, продолжительностью 370 миллисекунд и период покоя.

По словам авторов исследования, это очень удивительное открытие нейтронной звезды, которая испускает радиоволны таким образом. Ученые также удивляют факт того, что радиосигнал повторяется с такой медленной скоростью.

По данным астрономов, период покоя наступает между выбросом двух импульсов радиоизлучения, отличающихся друг от друга. Ученые считают, что это происходит из-за того, что причина радиоизлучения изменяется.

Напомним, зонд NASA под названием Parker Solar Probe 24 декабря 2024 попытается прикоснуться к Солнцу. Общая стоимость такой станции составляет $1,5 миллиарда, она защищена оболочкой из углепластика, что позволяет выдерживать высокую температуру.

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