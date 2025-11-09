ТСН в социальных сетях

Наука и IT
Астрономы потрясены: телескоп Вебба обнаружил составляющие жизни в далекой галактике

Открытие было сделано в участке звездообразования вблизи туманности Тарантул в Большом Магеллановом Облаке, соседней карликовой галактике.

Магеланова Облако

Магеланова Облако / © ESO

С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба астрономы обнаружили сложные органические молекулы, которые считаются основой для жизни, вокруг формирующейся звезды за пределами нашего Млечного Пути.

Результаты этого открытия опубликованы в Astrophysical Journal Letters.

Исследовательница Марта Севило из Университета Мэриленда и ее команда с помощью прибора среднего инфракрасного излучения телескопа Вебба изучала область звездообразования N158, вблизи туманности Тарантул в Большом Магеллановом Облаке, соседней карликовой галактике.

Этот объект расположен примерно в 163 000 световых лет от нас.

В ходе исследования были обнаружены сложные органические молекулы, замороженные в пылевых зернах, окружающих массивную протозвезду под названием ST6. Эти молекулы, содержащие углерод с более чем шестью атомами, служат предшественниками аминокислот и сахаров, которые являются ключевыми компонентами жизни, какой мы ее знаем.

Революционным это открытие делает не только местонахождение, но и форма самих молекул. Эти соединения были обнаружены в их ледяной фазе, прежде чем нагреться и высвободиться в виде газов на более поздних стадиях звездообразования.

Кроме того, астрономы обнаружили признаки образования гликольальдегида — предшественника рибозы, строительного блока РНК.

«Обнаружение остается неубедительным, поскольку для его подтверждения нужны дополнительные лабораторные спектры», — отметила Севило.

Напомним, профессор Алекс Эллери из Карлтонского университета считает, что инопланетные цивилизации уже могли посещать Солнечную систему и следы их присутствия можно найти рядом с Землей.

