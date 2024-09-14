Астрономы прогнозируют появление новой мини-Луны: что это за явление

Приближающийся к Земле астероид, вероятно, станет мини-Луной планеты на короткое время. Этот объект, названный 2024 г. PT 5, был обнаружен в августе, он имеет диаметр около 10 метров.

Об этом сообщило издание IFL Science.

Сообщается, что, вместо того чтобы пробить атмосферу Земли, он, скорее всего, останется на орбите вокруг нашей планеты, но всего на два месяца. Ожидается, что это произойдет с 29 сентября по 25 ноября. После этого астероид вернется на свою орбиту вокруг Солнца и продолжит движение по Солнечной системе.

Таким образом, в течение примерно 57 дней у Земли будет два месяца — настоящая Луна и эта мини-месяц. Исследование, проведенное астрономами из Мадридского университета Комплутенсе, Карлосом и Раулем де ла Фуэнте Маркосами, указывает на то, что 2024 г. PT 5, вероятно, является натуральным астероидом, а не искусственным космическим мусором. Этот объект может быть астероидом Арджуна, имеющим орбиту, похожую на земную, и назван в честь древнего принца из индуистского эпоса Махабхарата.

К сожалению, наблюдать за этим мини-Луной будет трудно. По данным базы данных JPL NASA, 2024 PT 5 имеет абсолютную величину 27,6, что делает его очень тусклым и незаметным для большинства любительских телескопов.

Мини-Луны уже были на Земле раньше. Астероид 2022 года NX 1 был недолговечным мини-Луной в 1981 году, а затем снова вернулся как мини-Луна в 2022 году. Ожидается, что он вернется в таком виде еще раз в 2051 году.

2024 PT 5 также должен совершить несколько визитов в качестве мини-Луны. Астероид вернется на орбиту Земли в январе 2025 года, затем быстро покинет ее и снова вернется в 2055 году.

Исследование было опубликовано в журнале Research Notes Американского астрономического общества.

Напомним, издание The Guardian сообщало, что астероид "Апофис" в 2029 году приблизится к Земле на опасное расстояние, его размер будет больше Эйфелевой башни. Ученые опасаются, что это сближение может привести к катастрофическим последствиям.

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