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Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Астрономы раскрыли причину исчезновения "горячего Юпитера"

Ученые разгадали тайну исчезнувшей после семи лет наблюдений экзопланеты TOI-2535 b.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Астрономы обнаружили новую планету вне Солнечной системы

Астрономы обнаружили новую планету вне Солнечной системы / © pixabay.com

Астрономы разгадали тайну экзопланеты, которая на семь лет наблюдений якобы исчезла из виду. Новое исследование свидетельствует, что планета не исчезла, а была извлечена из орбиты невидимым соседом.

Об этом пишет iflscience.

Планета TOI-2535 b относится к классу «горячий Юпитер» — это газовые гиганты, которые находятся очень близко к своим звездам. Этот мир по размерам похож на планету Юпитер, но совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 8 земных дней. Для сравнения, Меркурий, ближайшая к Солнцу планета совершает полный оборот вокруг нашей звезды за 88 дней.

TOI-2535 обнаружили с помощью транзитного метода: когда планета проходит на фоне своей звезды, яркость последней уменьшается. В течение нескольких лет астрономы наблюдали за этим прохождением на фоне звездного диска, а планета внезапно исчезла.

Астрономы пришли к выводу, что причиной исчезновения планеты TOI-2535 b из виду телескопов является то, что на нее гравитацией влияет другая, пока невидимая планета. Она наклоняет орбиту TOI-2535b.

Расчеты астрономов показывают, что в следующий раз планета TOI-2535 b станет видима только через 30–50 лет, но другая скрытая планета может появиться на фоне своей звезды гораздо раньше.

Ранее также сообщалось, что ученые обнаружили планету размером с Землю, вращающуюся вокруг системы из двух звезд. И это открытие подтверждает предположение о том, что в подобных системах могут существовать миры, потенциально подходящие для жизни.

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