Астрономы разгадали загадку "пропавшей" материи во Вселенной: ее обнаружили в гигантских гало

Художественное изображение гало горячего водородного газа, окружающего галактику Млечный Путь. / © phys.org

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Международная группа астрономов наконец-то нашла более половины обычной материи, которая, казалось, исчезла из нашего поля зрения.

Об этом сообщает Phys.org.

Проведенные исследования показали, что эта "отсутствующая" материя находится в форме чрезвычайно разреженного и невидимого ионизированного водорода, образующего огромные гало, что окружают галактики и являются значительно большими и расширенными, чем считалось ранее.

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Этот прорыв не только разрешает давнее противоречие между теоретическими моделями эволюции Вселенной после Большого взрыва (который произошел 13,6 миллиарда лет назад) и астрономическими наблюдениями, но и дает новое понимание активности массивных черных дыр в центрах галактик. Оказывается, эти черные дыры могут выбрасывать газ на гораздо большие расстояния от галактического ядра — примерно в пять раз дальше, чем предполагали ученые.

"Мы считаем, что, исследуя пространства подальше от галактик, мы сможем обнаружить весь недостающий нам газ", — объяснила Боряна Хаджийская, научный сотрудник Миллера из Калифорнийского университета в Беркли и главный автор исследования. Она также добавила, что для более точных выводов необходим подробный анализ с использованием моделирования.

Ее коллега Симона Ферраро, старший научный сотрудник Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли и Калифорнийского университета в Беркли, ранее уже наблюдавшая намеки на существование этих крупных ионизированных водородных гало, подчеркнула: "Результаты наших измерений четко подтверждают обнаружение всей этой 'пропавшей' материи".

Результаты этого масштабного исследования, в котором приняли участие 75 ученых из разных институтов по всему миру, были представлены на научных конференциях и опубликованы как препринт на arXiv. Сейчас статья проходит рецензирование в престижном журнале Physical Review Letters. Хаджийская и Ферраро являются исследователями Центра космологической физики в Беркли и лаборатории Беркли.