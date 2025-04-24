Астрономы разочарованы: новое открытие заставило ученых сомневаться в существовании воде на Титане

Титан / © NASA

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Новое исследование астрономов похоронило надежду на нахождение воды на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна. Несмотря на наличие рек и морей из метана, на Титане отсутствуют дельты — рельефные формы, которые обычно образуются при впадении реки в водоем.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

«Мы воспринимаем как должное, что если у вас есть реки и отложения, то вы получаете дельты. Но Титан странный. Это площадка для изучения процессов, которые мы думали, что понимаем», — подчеркнул автор исследования Сэм Бирч.

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На Титане, спутнике Сатурна, ученые надеялись найти именно такие структуры. Ведь дельты способны собирать осадок с огромных территорий и концентрировать его в одном месте, что делает их чрезвычайно ценными для исследований.

«Как геоморфолога это немного разочаровывает, ведь дельты должны хранить так много истории Титана», — добавил ученый.

Среди всех 274 известных спутников Сатурна Титан имеет наибольшую массу. Его плотная азотно-метановая атмосфера создает условия, похожие на земные.

«На Луне есть облака, ветер и дожди, а также реки, озера и моря. Но в отличие от Земли, жидкие тела Титана состоят из метана и этана, которые остаются в жидком состоянии при низких температурах поверхности Луны», — говорится в материале Interesting Engineering.

Космический зонд NASA «Кассини» во время приближенных пролетов мимо Титана впервые обнаружил признаки существования жидкого метана на его поверхности.

«Кассини» использовал радар с синтезированной апертурой (SAR), чтобы заглянуть сквозь плотную атмосферу Титана, обнаружив каналы и широкие плоские области, соответствующие большим объемам жидкости. Однако неглубокие слои жидкого метана почти прозрачны для «Кассини», поэтому трудно определить, где заканчиваются береговые линии Титана и начинается его морское дно», — заявили в издании.

Новый анализ информации от «Кассини» обнаружил новые тайны Титана: его побережье, вероятно, содержит загадочные глубокие ямы в озерах, а дно морей покрыто каналами неизвестного происхождения.

«Это совсем не то, чего мы ожидали. Но Титан делает это с нами часто. Думаю, именно это делает его таким интересным местом для изучения», — подчеркнул ученый.

Напомним, телескоп «Хаббл» отмечает 35 лет новыми увлекательными снимками.