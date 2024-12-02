Астрономы разработали новый метод обнаружения радиосообщений инопланетян

Однако астрономы предостерегают, что инопланетяне могут использовать совсем другие способы связи.

Ученые уже более 50 лет пытаются найти сигналы от внеземных цивилизаций, но пока безуспешно. Новое исследование, опубликованное в The Astronomical Journal, предлагает способ "подслушать" радиопереговоры между планетами вне Солнечной системы. Об этом пишет Popular Mechanics.

Исследователи предлагают использовать затемнение экзопланет – момент, когда одна планета проходит перед другой. В эти моменты радиосигналы, передаваемые между планетами, могут быть зафиксированы наземными радиотелескопами.

Узкополосные радиосигналы, которые можно найти по этому методу, считаются искусственными, ведь известно, что только люди способны их создавать. Такие сигналы могут свидетельствовать о наличии общения между инопланетными цивилизациями даже если они не пытаются установить контакт с Землей.

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Однако астрономы предостерегают, что инопланетяне могут использовать совсем другие методы связи, которые человечество еще не понимает, например, гравитационные волны. Эти волны настолько слабо изучены, что определить их происхождение — естественное или искусственное — невозможно.

Исследование открывает новые возможности в поисках внеземной жизни, но требует дальнейшего развития технологий и более глубоких знаний о космических феноменах.

Напомним, что ученые совершили уникальное открытие, раскрывающее тайны эволюции человека. В частности, найдены показания двух разных моделей двуногости среди древних человеческих видов.

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