Астрономы увидели будущее Земли: обнаружено экзопланету, пережившую смерть своей звезды

Это небесное тело вращается вокруг белого карлика в центре Млечного пути.

Группа астрономов при поддержке обсерватории Кека на Гавайях объявила об открытии гигантской экзопланеты, пережившей смерть своей звезды, масса которой составляла 60% солнечной.

Об этом сообщает журнал Nature.

Обнаруженняа екзоланета почти в полтора раза массивнее Юпитера и находится на расстоянии около 420 миллионов километров от своей погибшей звезды — на очень близком по астрономическим масштабам расстояния. В Солнечной системе это соответствует расстоянию между Солнцем и карликовой планетой Церерой в поясе астероидов.

И хотя эта экзопланета расположена в 6500 световых лет от Земли, в центре Млечного Пути, она может быть "окном в будущее" Солнечной системы.

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Через несколько миллиардов лет, когда у Солнца закончится водород, его ядро начнет сжиматься под действием собственной гравитации, а внешние слои звезды — расширяться. Постепенно Солнце раздуется, превратившись в красного гиганта. Примерно через миллиард лет после этого наша звезда потухнет и превратится в такого же белого карлика, вокруг которого теперь вращается обнаруженная экзопланета.

Астрофизики говорят, что 97% звезд Млечного Пути иметь такую судьбу, поэтому ученым важно понять, что в это время будет происходить с планетными системами: уничтожит ли этот процесс полностью ближайшие к светилам планеты и где находится та грань, за которой предполагаемая планета может уцелеть.

По прогнозам астрофизиков, через несколько миллиардов лет внешняя атмосфера Солнца поглотит Меркурий и Венеру, и, возможно, также и Землю.

Напомним, на орбите ультрахолодных красной карликовой звезды TRAPPIST-1, расположенной в 40 световых лет от Земли, вращаются минимум семь экзопланет, которые похожи по размерам на Землю.

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