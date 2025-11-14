Астрономы увидели это впервые: Очень большой телескоп зафиксировал процесс взрыва звезды

Звезды / Иллюстративное фото / © pexels.com

Благодаря Очень большому телескопу астрономы впервые в истории зафиксировали начальную фазу взрыва сверхновой, когда ударная волна прорывается сквозь поверхность звезды. Эти уникальные наблюдения, проведенные всего через 26 ч. после вспышки, позволили точно определить оливкообразную форму выброса вещества. Результаты заставляют пересмотреть имеющиеся модели коллапса звездных ядер.

Исследование опубликовали в журнале Science Advances.

Сверхновые — это завершающая фаза существования массивных звезд и одновременно одни из самых мощных космических событий. В момент взрыва звезда резко сжимается, порождая ударную волну, которая прорывается сквозь ее поверхность и выбрасывает в пространство огромные объемы вещества и энергии. Это кратковременное начало, известное как «прорыв ударной волны», длится всего несколько часов и определяет форму и дальнейшее развитие взрыва.

Ранее астрономы могли изучать лишь последствия таких событий, ведь начальные стадии оставались фактически невидимыми.

Новые данные, полученные с помощью Очень большого телескопа, позволили установить, что SN 2024ggi до взрыва была красным сверхгигантом. Масса этой звезды была в десятки раз больше солнечной, а радиус — примерно в 500 раз больше.

Сверхновую обнаружили в галактике NGC 3621, расположенной примерно в 22 млн световых лет от Земли. Яркость звезды резко возросла, однако из-за ее колоссального размера ударная волна прорывалась на поверхность около суток.

Для анализа начальных процессов ученые использовали спектрополяриметрию — метод, который работает подобно оптической томографии и позволяет определять форму и пространственную структуру излучения. Оказалось, что первичный выброс вещества не был сферическим: он имел вытянутую, почти оливкообразную форму и распространялся симметрично. С развитием взрыва фронт несколько сплющился, но сохранил осевую симметрию. Это свидетельствует о существовании единого физического механизма, который руководит взрывами массивных звезд.

Полученные результаты помогают уточнить современные модели коллапса звездных ядер, лучше понять роль магнитных полей и потоков плазмы в формировании ударной волны и приближают ученых к ответу на вопрос, как именно происходит гибель больших звезд.

