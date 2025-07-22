Астрономы впервые обнаружили компаньона одной из самых ярких звезд ночного неба Земли

Бетельгейзе и ее звезда-компаньон. Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURAImage Processing: M. Zamani (NSF NOIRLab))

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Астрономы впервые в истории зафиксировали на снимках звезду-спутник, вращающуюся вокруг красного сверхгиганта Бетельгейзе — одной из самых ярких и известных звезд на ночном небе Земли. Это открытие помогло ученым объяснить давнюю астрономическую загадку — регулярное шестилетнее потускнение света от Бетельгейзе, которое долгое время оставалось необъяснимым.

Об этом сообщило издание Space.com.

Обнаруженная звезда-компаньон имеет массу примерно в 1,5 раза больше Солнца. Это горячая бело-голубая звезда, которая расположена на очень близкой орбите к Бетельгейзе — на расстоянии, равном примерно четырем расстояниям между Землей и Солнцем. Фактически она находится в пределах атмосферы сверхгиганта, что делает эту систему уникальной среди известных двойных звезд.

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Звезда-компаньон до сих пор не начала сжигать водород в своем ядре, то есть находится на раннем этапе своего существования. Между тем Бетельгейзе — более старая звезда, которая уже исчерпывает запасы ядерного топлива. Несмотря на то, что оба светила образовались одновременно, они находятся на разных этапах жизни. Это связано с тем, что массивные звезды — вроде Бетельгейзе — стареют гораздо быстрее, чем меньшие.

Ученые считают, что в будущем Бетельгейзе может поглотить своего спутника. По оценкам исследовательской команды, это произойдет примерно через 10 тысяч лет. Именно настолько мощной является гравитация сверхгиганта.

Появление идентифицированной звезды-компаньона удалось зафиксировать с помощью телескопа «Джемини Север» и его инструмента «Алопеке». Как рассказал ученый из Исследовательского центра Эймса NASA Стив Гауэлл, именно высокое угловое разрешение этого телескопа позволило впервые непосредственно увидеть спутник Бетельгейзе и определить его характеристики.

Еще несколько лет назад астрономы лишь предполагали, что Бетельгейзе имеет компаньона, однако подтвердить это не удавалось. Предварительные наблюдения с помощью телескопа «Хаббл» и рентгеновской обсерватории «Чандра» не дали четких результатов.

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Переменная яркость Бетельгейзе веками ставила науку в тупик. Основной период переменности — 400 дней, однако также наблюдалось регулярное потускнение каждые 6 лет. Именно эти циклы, вероятно, были связаны с гравитационным взаимодействием звезды-компаньона.

Отдельно стоит упомянуть еще один яркий эпизод в «жизни» Бетельгейзе — так называемое «Большое потускнение» 2019-2020 годов, когда звезда внезапно потеряла часть своей яркости. Тогда ученые даже предполагали, что Бетельгейзе вот-вот взорвется сверхновой. Впрочем, дальнейшие исследования показали, что причиной этого явления было гигантское облако, которое звезда сама выбросила в космос.

Напомним, ученые рассказали, когда погибнет наша Солнечная система.

Также мы сообщали, что новые исследования «темной энергии» свидетельствуют, что наиболее вероятным концом Вселенной станет Большое сжатие, в результате которого все пространство снова свернется в бесконечно плотную сингулярность, как это было до «Большого взрыва».

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