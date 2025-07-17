Астрономы впервые обнаружили начало Солнечной системы – момент, когда рождаются планеты

HOPS-315, молодая звезда, где астрономы наблюдали показания ранних стадий формирования планет. / © Popular Science

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Международная группа астрономов зафиксировала уникальный момент – начало формирования планет в молодой звездной системе. Впервые исследователям удалось наблюдать, как на диске вокруг протозвезды начинают конденсироваться горячие минералы — именно из них впоследствии рождаются планеты. Ученые называют это прорывом в понимании того, как зарождалась и наша собственная солнечная система.

Об этом пишет издание Popular Science.

Протозвезда HOPS-315 - "зеркало" нашего далекого прошлого

Исследование, опубликованное 16 июля в журнале Nature, описывает наблюдение за протозвездой HOPS-315, расположенной примерно в 1300 световых годах от Земли. Это молодая звезда, окруженная газопылевым диском – именно в таких средах формируются планеты. Впервые удалось зафиксировать, как горячие минералы начинают переходить из газообразного состояния в твердую фазу – это первый шаг к образованию планетезималей, а впоследствии – полноценных планет.

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"Мы видим систему, похожую на нашу Солнечную систему в момент ее рождения", - говорит Мэрел ван 'т Хофф из Университета Пердью, один из авторов исследования. По словам астронома Лейденского университета Мелиссы МакКлюр, это первый документированный момент, когда формирование планет вокруг звезды только начинается.

Два телескопа, одно открытие

Эти изображения иллюстрируют процесс конденсации горячего газа в твёрдых минералах вокруг молодой звезды ХОПС-315. / © Popular Science

Наблюдения проводились с помощью двух мощнейших инструментов современной астрономии - космического телескопа имени Джеймса Вебба (JWST) и наземного радиотелескопа ALMA в чилийской пустыне Атакама. Они позволили найти следы оксида кремния в горячем газе вокруг HOPS-315. Этот постепенно твердеющий минерал является ключевым компонентом в формировании кристаллических структур, из которых состоят метеориты, астероиды и планеты.

"Этот процесс никогда раньше не наблюдался в протопланетном диске", - отмечает соавтор исследования, астроном Эдвин Бергин из Университета Мичигана.

Ученые также подтвердили, что сигнал выходит из внутренней части диска – на расстоянии, эквивалентном орбите пояса астероидов в нашей Солнечной системе.

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"Мы видим минералы именно там, где мы видим их и в астероидах Солнечной системы", - добавляет Логан Фрэнсис из Лейденского университета.

Окно в историю формирования планет

По данным ученых, первые жесткие частицы в Солнечной системе начали образовываться вблизи современного расположения Земли, о чем свидетельствует состав древних метеоритов. Те же процессы сейчас, в режиме реального времени, наблюдаются в HOPS-315. Горячие пылинки постепенно охлаждаются, затвердевают и начинают объединяться в более крупные структуры. Так начинается путь от микроскопического минерала к планете.

"Это одна из лучших систем, которую мы можем использовать для исследования процессов, происходивших в нашей Солнечной системе миллиарды лет назад", - отмечает ван 'т Хофф.

Ключ к пониманию рождения других миров

По мнению независимых экспертов, открытие имеет большое значение для исследований формирования планет по всей галактике.

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"Это настоящий прорыв. HOPS-315 позволяет нам понять, как выглядело зарождение Солнечной системы и других подобных ей", - заключает астрономка Европейской южной обсерватории (ESO) Элизабет Хамфрис.