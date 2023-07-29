Астрономы впервые обнаружили "троянские планеты": что это такое

В звездной системе на расстоянии 370 световых лет от нас существуют две планеты, вращающиеся вокруг своей звезды по одной и той же орбите.

Астрономы впервые обнаружили две планеты, вращающиеся вокруг звезды по одной орбите. Они наблюдали этот процесс в новорожденной планетной системе в 370 световых годах от нас.

Об этом сообщает Science Alert.

Такие объекты, расположенные на одной орбите, называются "троянскими планетами". Это название дали в честь троянских астероидов, делящих орбиту Юпитера, находясь в гравитационно-стабильных точках вдоль нее.

Теоретически существование подобных планет было предусмотрено уже давно, но выявить подтверждение существования удалось только сейчас.

Система, в которой было сделано открытие, уже была известна, она обозначается PDS-70. Именно здесь ученые впервые обнаружили следы формирования не одной, а двух экзопланет. Это газовые гиганты-младенцы, которых назвали PDS-70b и PDS-70c. Здесь также было найдено свидетельство формирования диска вокруг одного из протоэкзопланет, PDS-70c.

Теперь ученые обнаружили тусклое пятно, вращающееся по одной орбите с PDS-70b. Расчеты показали, что масса объекта, чем бы он ни был, превышает массу Луны вдвое. Хотя обнаружение планеты еще не подтверждено, ученые уже считают открытие перспективным.

Объект находится в точке Лагранжа. Каждая система из двух тел имеет пять следующих точек: три линии (L1, L2 и L3), соединяющие два тела, и две (L4 и L5) на орбите меньшего тела.

Ранее ученые сообщили, что у Марса врежется его спутник.

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