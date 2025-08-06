Астрономы впервые увидели гигантский мост из звезд: какую тайну он раскрыл

Скопление галактик Abell 3667. Фото: NOIRLab

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Скопление галактик Abell 3667, расположенное на расстоянии около 700 миллионов световых лет от Земли, поразило астрономов неожиданной структурой. Благодаря самым детальным оптическим изображениям этого региона Вселенной команда ученых из Университета Брауна обнаружила огромный звездный мост — протяженную полосу из миллиардов звезд, пересекающую скопление.

Об этом сообщило издание brown.edu.

Эта структура является остатком давнего столкновения двух самых ярких галактик в составе Abell 3667. В результате катастрофического слияния сильные гравитационные силы буквально вырвали звезды из их родных галактик и разбросали их в межгалактическом пространстве. Так образовалось то, что ученые назвали «звездным мостом».

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Свет этих звезд, известный как внутрископленный свет (ICL), стал ключом к более масштабной научной разгадке. Исследование структуры и распределения этого света дало ученым первое визуальное подтверждение того, что Abell 3667 образовался в результате слияния двух отдельных скоплений галактик. Эту гипотезу выдвигали ранее на основе рентгеновских и радионаблюдений, но именно эти оптические снимки стали решающими.

«Это первый случай обнаружения объекта такого масштаба в местном скоплении галактик. Мы знали, что такие мосты между галактиками могут существовать, но до сих пор их нигде не удавалось задокументировать. Большой неожиданностью стало то, что нам удалось сфотографировать эту чрезвычайно тусклую структуру», — отметили ученые.

Кроме звездного моста, астрономы также обнаружили в Abell 3667 голубые полосы разреженной космической пыли — так называемые интегрированные туманности. Это еще одно доказательство активных процессов, происходивших во время слияния.

Успех исследования обеспечили как многолетние наблюдения за этим скоплением, так и технические возможности современных телескопов. Эти снимки открывают новые горизонты для изучения эволюции галактических структур и подтверждают, что такие космические катастрофы оставляют после себя отчетливые следы, которые можно зафиксировать даже через сотни миллионов лет.

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Напомним, телескоп сделал невероятный снимок туманности Тарантула. На новом снимке телескопа Хаббл можно увидеть уникальные детали пыли и газа, а также массивные звезды типа Вольфа-Райета.