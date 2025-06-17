Астрономы впервые увидели рождение галактик: они похожи на Млечный Путь

Галактика / © Space News

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Ученые обнаружили популяцию древних галактик, вспыхнувших миллиарды лет назад своим первым звездообразованием. Эти уникальные объекты, известные как излучатели Лаймана Альфа (LAE), были пойманы в момент их космического рождения.

Об этом сообщает Sci Tech Daily.

Наблюдение за этим потрясающим периодом ранней Вселенной дает нам бесценные подсказки о том, как формировались и эволюционировали галактики, подобные нашему Млечному Пути.

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Первые проблески «Космического полудня»

Команда астрономов из Университета Рутгерса в Нью-Брансвике совершила прорывное открытие. Они заглянули в период, названный «Космический полдень» — спустя примерно 2-3 миллиарда лет после Большого взрыва. Именно тогда астронавты обнаружили особый класс древних галактик, находившихся на пике своей первой вспышки звездообразования.

Это исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, является ключевым для понимания того, как растут и развиваются галактики. LAE, как самые старые и яркие космические объекты, излучают интенсивный свет, поскольку активно формируют новые звезды. Благодаря расширению Вселенной ультрафиолетовый свет, известный как Альфа Лаймана, растягивается до волн, которые мы можем наблюдать с Земли. Это делает эти галактики старше 12 миллиардов лет и невероятно ценными маркерами ранней Вселенной.

Тайна происхождения Млечного Пути раскрывается

«LAE были идентифицированы как прародители типичных современных галактик, таких как наш Млечный Путь. Теперь, когда мы знаем, когда они впервые сформировали свои звезды, мы открыли 'историю происхождения' нашей собственной галактики, раскрывая одну из тайн творения», — пояснила Николь Файрстоун.

Первоначальной целью исследования было понять, как выглядел Млечный Путь на заре своего звездообразования. Предыдущие работы Эрика Гавайзера, заслуженного профессора кафедры физики и астрономии, уже указывали на то, что LAE будут эволюционировать до состояния, подобного современному Млечному Пути.

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«До сих пор оставался открытым вопрос, заглянули ли мы достаточно далеко в прошлое, чтобы найти начальные точки Млечного Пути и подобных ему галактик», — добавил Гавайзер. «Теперь мы знаем, что ответ на этот вопрос — Да! »

Первая вспышка или возрождение? Машинное обучение расставляет точки над «i»

Один из давних вопросов, который волновал ученых, заключался в том, являются ли LAE галактиками, впервые переживающими вспышку звездообразования, или это более старые объекты, возобновившие активность после периода покоя. Это различие имеет решающее значение для понимания эволюции галактик.

«Впервые нам удалось окончательно показать, что большинство LAE переживают свое первое крупное звездообразование во время наблюдения и имеют очень молодые звезды,» — подтвердила Файрстоун.

Исследователи проанализировали данные из проекта ODIN. Этот проект использует мощную Камеру темной энергии (DECam) в обсерватории в Чили, которая делает подробные снимки далекого космоса.

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Команда применила метод машинного обучения для анализа света этих галактик, что позволило определить их физические свойства, включая скорость звездообразования в течение времени. Этот инновационный подход, разработанный в Рутгерском университете Гавайзером и Картейком Айером, позволил реконструировать детальную историю жизни каждой LAE в выборке.

Исследование показало, что 95% галактик LAE находятся на пиковой фазе звездообразования. Этот результат окончательно подтверждает, что LAE находятся на решающей ранней стадии развития.

Эти данные являются значительным шагом к выявлению точных условий, при которых галактики переживают значительные вспышки звездообразования. Также помогают понять, как выглядела наша собственная галактика Млечный Путь, когда в ней впервые начали формироваться звезды.

Новые симуляции показывают, что вокруг Венеры может существовать невидимый рой астероидов, способных уничтожить целый город при столкновении с Землей. Эти скрытые космические тела, вращающиеся вокруг планеты-соседки, однажды могут столкнуться с Землей, предупреждают ученые.

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