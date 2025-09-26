Астрономы впервые в истории зафиксировали рождение планеты в реальном времени

Протопланета AB Aurigae b¦накапливает материал с кругозвездного диска / © Associated Press

Астрономы впервые наблюдали за рождением планеты в режиме реального времени, зафиксировав, как протопланета AB Aurigae b растет, поглощая газ с окружающего диска с помощью спектрографа MUSE на телескопе VLT в Чили.

Об этом пишет издание Universe Today.

Речь идет об AB Aurigae b — объекте в четыре раза больше Юпитера, расположенном на расстоянии 93 астрономических единиц от своей молодой звезды. Это примерно втрое дальше, чем расстояние от Солнца до Нептуна.

В отличие от других молодых планет, формирующихся в просветленных промежутках своих дисков, AB Aurigae b остается скрытым в плотном диске. Это позволило впервые непосредственно проследить, как планета накапливает массу на ранних стадиях развития. Возраст системы составляет около 2 миллионов лет, что делает ее очень молодой в космических масштабах.

Расположение AB Aurigae b бросает вызов классическим моделям формирования планет. На таком расстоянии от звезды объект, вероятно, возник из-за гравитационного коллапса плотных участков газопылевого диска, а не путем постепенной аккреции ядра, как это произошло с Юпитером и Сатурном.

Напомним, астрономы совершили сенсационное открытие, обнаружив следы кислорода в галактике JADES-GS-z14-0, которая считается наиболее отдаленной среди всех известных.