Астрономы впервые в истории зафиксировали рождение планеты в реальном времени
Международной команде ученых удалось зафиксировать процесс формирования планеты AB Aurigae b, расположенной в 93 астрономических единицах от молодой звезды.
Астрономы впервые наблюдали за рождением планеты в режиме реального времени, зафиксировав, как протопланета AB Aurigae b растет, поглощая газ с окружающего диска с помощью спектрографа MUSE на телескопе VLT в Чили.
Речь идет об AB Aurigae b — объекте в четыре раза больше Юпитера, расположенном на расстоянии 93 астрономических единиц от своей молодой звезды. Это примерно втрое дальше, чем расстояние от Солнца до Нептуна.
В отличие от других молодых планет, формирующихся в просветленных промежутках своих дисков, AB Aurigae b остается скрытым в плотном диске. Это позволило впервые непосредственно проследить, как планета накапливает массу на ранних стадиях развития. Возраст системы составляет около 2 миллионов лет, что делает ее очень молодой в космических масштабах.
Расположение AB Aurigae b бросает вызов классическим моделям формирования планет. На таком расстоянии от звезды объект, вероятно, возник из-за гравитационного коллапса плотных участков газопылевого диска, а не путем постепенной аккреции ядра, как это произошло с Юпитером и Сатурном.
