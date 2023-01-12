Астрономы впервые зафиксировали гигантские черные дыры на грани столкновения (фото)

Новое открытие предполагает, что такие двойные черные дыры могут быть больше распространены в космосе, чем думали ученые.

С помощью наземных и космических телескопов международная группа ученых впервые заметила столь близкие к столкновению две огромные черные дыры. Они находятся в центре двух объединяющихся вместе галактик.

Об этом пишет CNN.

Две гигантские черные дыры находятся на ближайшей стадии до полного слияния и превращения в большего гиганта, чем до этого наблюдали астрономы.

Пара черных дыр вращается вокруг друг друга в центре огромной галактики, образовавшейся в результате столкновения двух меньших галактик. Эта галактика, которая называется UGC 4211, находится в 500 млн световых лет от нас.

Фото: CNN

На самом деле, в этой галактике процесс слияния — на завершающей стадии и за 4,5 млрд лет что-то подобное произойдет и с нашей галактикой, когда она столкнется с галактикой Андромеды, считают исследователи. Понимание более подробной информации о конечных стадиях слияния галактик может дать больше информации о том, что произойдет с Млечным Путем в далеком будущем.

Астрономы считают, что космический танец этих огромных черных дыр, в конце концов, завершится их полным слиянием и превращением в еще больший объект. Но это произойдет еще нескоро, а через несколько сотен миллионов лет.

Ранее стало известно, что исследователи хотят изучить планету, на которой плавятся камни.

Почему наша Галактика искривляется — Популярная наука

Читайте также: