Астрономы впервые зафиксировали космическое столкновение в другой звездной системе

В двух столкновениях участвовали космические камни размером примерно по 60 км каждый / © pexels.com

Астрономы стали свидетелями потрясающего зрелища вокруг молодой звезды Фомальгаута. Выяснилось, что впервые было обнаружено два столкновения между крупными объектами в другой звездной системе.

Об этом пишет Sience.

Звезда Фомальгаут расположена в 25 световых годах от нас, и ее возраст оценивается в 440 млн лет. Это молодая звезда, вокруг которой происходит формирование планетной системы. Для сравнения Солнце существует уже 4,6 млрд лет.

Астрономы обнаружили необъяснимый яркий объект у звезды Фомальгаут. Сначала они предположили, что это планета, названная Фомальгаутом. Но несколько лет назад астрономы обнаружили, что это не планета, а облако обломков от столкновения палнетезималей в другой звездной системе. Теперь же астрономы обнаружили в данных космического телескопа «Хаббл» еще одно такое же столкновение и оставленное после него пылевое облако. Таким образом, астрономы впервые получили прямые изображения подобных событий, происходящих в другой звездной системе. Первое пылевое облако получило название Фомальгаут cs1, а второе — Фомальгаут cs2.

Хотя астрономы и не видели столкновения планетезималей напрямую, все же они зафиксировали последствия этих событий.

Расчеты показали, что в двух столкновениях участвовали космические камни размером примерно по 60 километров каждый. Это почти в 4 раза больше астероида, который 66 млн лет назад упал на Землю и уничтожил динозавров.

По оценкам ученых, вокруг звезды Фомальгаут существует около 300 миллионов объектов, подобных тем, которые повлекли за собой столкновения cs1 и cs2.