Астрономы впервые зафиксировали космическое столкновение в другой звездной системе
Благодаря многолетним наблюдениям космического телескопа «Хаббл», астрономы смогли решить одну из интереснейших загадок экзопланетного поиска последних десятилетий.
Астрономы стали свидетелями потрясающего зрелища вокруг молодой звезды Фомальгаута. Выяснилось, что впервые было обнаружено два столкновения между крупными объектами в другой звездной системе.
Об этом пишет Sience.
Звезда Фомальгаут расположена в 25 световых годах от нас, и ее возраст оценивается в 440 млн лет. Это молодая звезда, вокруг которой происходит формирование планетной системы. Для сравнения Солнце существует уже 4,6 млрд лет.
Астрономы обнаружили необъяснимый яркий объект у звезды Фомальгаут. Сначала они предположили, что это планета, названная Фомальгаутом. Но несколько лет назад астрономы обнаружили, что это не планета, а облако обломков от столкновения палнетезималей в другой звездной системе. Теперь же астрономы обнаружили в данных космического телескопа «Хаббл» еще одно такое же столкновение и оставленное после него пылевое облако. Таким образом, астрономы впервые получили прямые изображения подобных событий, происходящих в другой звездной системе. Первое пылевое облако получило название Фомальгаут cs1, а второе — Фомальгаут cs2.
Хотя астрономы и не видели столкновения планетезималей напрямую, все же они зафиксировали последствия этих событий.
Расчеты показали, что в двух столкновениях участвовали космические камни размером примерно по 60 километров каждый. Это почти в 4 раза больше астероида, который 66 млн лет назад упал на Землю и уничтожил динозавров.
По оценкам ученых, вокруг звезды Фомальгаут существует около 300 миллионов объектов, подобных тем, которые повлекли за собой столкновения cs1 и cs2.