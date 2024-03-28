Астрономы всего за три часа обнаружили 49 неизвестных галактик

Астрономы всего за три часа обнаружили 49 новых богатых газом галактик с помощью радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке.

Об этом пишет Space.

Первоначально астрономы пытались изучить газ, из которого возникают новые звезды в одной радиогалактике, но в итоге обнаружили 49 новых астрономических объектов. И сделали они это во время наблюдений, длившихся примерно 180 минут.

Исследователи называют новые галактики "золотыми самородками". Ведь их открытие так же случайно, как и обнаружение первых кусков золота в Калифорнии в 1849 году, что и положило начало золотой лихорадке в этом штате.

По словам ученых, они не ожидали обнаружить так много галактик за столь короткое время и исследовать их газовое наполнение. Как показывает исследование, многие открытые галактики расположены близко друг к другу и формируют группы галактик.

Все галактики имеют разные формы и размеры, но некоторые из них особенно поразили астрономов. Например, на одном снимке видны четыре галактики, но три из них связаны между собой общим газом.

Наблюдения будут продолжены и астрономы надеются обнаружить еще больше ранее неизвестных богатых газом галактик.

Ранее ученые сообщили, что шаровое звездное скопление, названное VVV CL002, на огромной скорости несется в центр Млечного Пути и его ждет незавидная судьба. По словам ученых, этот объект обречен на исчезновение в центре нашей галактики.

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