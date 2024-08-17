Астрономы зафиксировали "двойную планету" Юпитер и Марс: удивительные фотографии

Астрономы со всего мира наблюдали за редким явлением

14 августа астрофотографы были увлечены редким явлением на небе: Юпитер и Марс приблизились настолько, что выглядели как "двойная планета". Это планетарное "соединение" будет повторяться только в 2033 году. Чтобы зафиксировать это уникальное явление, фотографы имели время всего за несколько часов до восхода солнца.

Об этом сообщает Space.com.

В ту ночь Юпитер достиг яркости -2,2 по звездной шкале, а Марс – +0,8. Крупнейшая планета Солнечной системы была в 16 раз ярче Красной планеты. Несмотря на это, астрофотографы смогли создать отличные снимки.

Об этом сообщает Space.com.

Фотограф Джош Дури поделился впечатлениями, отметив, что увиденное было фантастическим. Ему удалось снять Юпитер и Марс с вершины холма Гластонбери-Тор в Великобритании.

Gianluca Masi/Virtual Telescope Project

Астрофизик Джанлука Маси из проекта Virtual Telescope осуществил прямую трансляцию события из Мачиано, Италия, и сделал подробные снимки Юпитера и Марса. Лоренцо Ди Кола также зафиксировал планеты, которые можно увидеть невооруженным глазом в созвездии Тельца.

Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images

Ди Кола создал композиционное изображение из девяти фотографий, показывающих движение планет по небу. На снимках видны спутники Юпитера: Ганимед и Калисто располагались вблизи планеты, а Ио и Европа были между Юпитером и Калисто. На фото Юпитер направо, а Марс налево. Ганимед выглядит как маленькое пятнышко в нижней левой части Юпитера, а выше – три световые точки: Ио, Европа и Калисто.

Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images

Бывший астронавт Крис Гедфилд поделился снимками Юпитера и Марса, сделанными его другом Эндрю Йи, на которых планеты сияют над Торонто, Канада.

Напомним, в ночь на 17 августа над Украиной, кроме ракет и дронов, наблюдалось еще одно небесное явление – вероятно, метеор.

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