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Астрономы зафиксировали неправильную галактику в лучах "звездной фотобомбы"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Астрономы зафиксировали неправильную галактику в лучах "звездной фотобомбы"

Космический телескоп Hubble сделал изображение неправильной галактики Arp 263 / Фото: NASA

Снимок галактики был сделан телескопом Hubble.

Космический телескоп Hubble зафиксировал изображение неправильной галактики Arp 263, расположенной от нас на расстоянии 25 миллионов световых лет в созвездии Льва. Главной особенностью фотографии стала сверхяркая звезда, которая сделала ее более эффектной.

Снимок опубликован на сайте NASA.

Галактика ARP 263, известная еще и как NGC 3239, представляет собой россыпь звезд. В отдельных участках расположены очаги звездообразования. Астрономы считают, что она сформировалась в результате столкновения двух галактик.

Эффектность снимка придает звезда BD+17 2217, которую назвали
Эффектность снимка придает звезда BD+17 2217, которую назвали "звездной фотобомбой" / Фото: NASA

Эффектность снимку придает звезда BD+17 2217. Она попала в объектив телескопа, будучи расположена гораздо ближе к Земле, чем галактика.

Восемь лучей, вырывающихся из центра звезды, появились из-за особенностей оптической системы космического телескопа. Она формирует четыре дифракционных шипа во время прохождения света.

Поскольку Hubble дважды фотографировал ARP 263, мы видим не четыре, а восемь лучей. Кстати, ученые из NASA назвали BD+17 2217 "звездной фотобомбой".

Напомним, ранее американский орбитальный инфракрасный космический телескоп "Джеймс Вебб" прислал изображение кольцевидной галактики Колесо Воза, расположенной примерно в 500 миллионах световых лет от Земли — в созвездии Скульптора.

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Дата публикации
Просмотры
3890
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