Астрономы зафиксировали неправильную галактику в лучах "звездной фотобомбы"

Снимок галактики был сделан телескопом Hubble.
Космический телескоп Hubble зафиксировал изображение неправильной галактики Arp 263, расположенной от нас на расстоянии 25 миллионов световых лет в созвездии Льва. Главной особенностью фотографии стала сверхяркая звезда, которая сделала ее более эффектной.
Снимок опубликован на сайте NASA.
Галактика ARP 263, известная еще и как NGC 3239, представляет собой россыпь звезд. В отдельных участках расположены очаги звездообразования. Астрономы считают, что она сформировалась в результате столкновения двух галактик.
Эффектность снимку придает звезда BD+17 2217. Она попала в объектив телескопа, будучи расположена гораздо ближе к Земле, чем галактика.
Восемь лучей, вырывающихся из центра звезды, появились из-за особенностей оптической системы космического телескопа. Она формирует четыре дифракционных шипа во время прохождения света.
Поскольку Hubble дважды фотографировал ARP 263, мы видим не четыре, а восемь лучей. Кстати, ученые из NASA назвали BD+17 2217 "звездной фотобомбой".
Напомним, ранее американский орбитальный инфракрасный космический телескоп "Джеймс Вебб" прислал изображение кольцевидной галактики Колесо Воза, расположенной примерно в 500 миллионах световых лет от Земли — в созвездии Скульптора.
Читайте также: