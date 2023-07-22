Астрономы зафиксировали неправильную галактику в лучах "звездной фотобомбы"

Космический телескоп Hubble зафиксировал изображение неправильной галактики Arp 263, расположенной от нас на расстоянии 25 миллионов световых лет в созвездии Льва. Главной особенностью фотографии стала сверхяркая звезда, которая сделала ее более эффектной.

Снимок опубликован на сайте NASA.

Галактика ARP 263, известная еще и как NGC 3239, представляет собой россыпь звезд. В отдельных участках расположены очаги звездообразования. Астрономы считают, что она сформировалась в результате столкновения двух галактик.

Эффектность снимка придает звезда BD+17 2217, которую назвали "звездной фотобомбой" / Фото: NASA

Эффектность снимку придает звезда BD+17 2217. Она попала в объектив телескопа, будучи расположена гораздо ближе к Земле, чем галактика.

Восемь лучей, вырывающихся из центра звезды, появились из-за особенностей оптической системы космического телескопа. Она формирует четыре дифракционных шипа во время прохождения света.

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Поскольку Hubble дважды фотографировал ARP 263, мы видим не четыре, а восемь лучей. Кстати, ученые из NASA назвали BD+17 2217 "звездной фотобомбой".

Напомним, ранее американский орбитальный инфракрасный космический телескоп "Джеймс Вебб" прислал изображение кольцевидной галактики Колесо Воза, расположенной примерно в 500 миллионах световых лет от Земли — в созвездии Скульптора.

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