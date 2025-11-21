Астрономы зафиксировали невиданное ранее явление

Комета / © Associated Press

Астронавты на Международной космической станции (МКС) смогли увидеть не только полярное сияние, но и пролетающую комету.

Об этом пишет Space.

Астрономы обнаружили комету C/2025 A6 (Lemmon), которая впервые за 1350 лет приблизилась к Земле. В то время когда она удалялась от нашей планеты, комета стала заметна рядом с полярными сияниями на нашей планете. Фотографию с кометой и полярным сиянием сделали астронавты МКС.

Комету поглощает полярное сияние. Фото: solar-system

Из-за своих длинных орбит некоторые кометы являются относительно редким явлением. А увидеть их на фоне мощных полярных сияний можно еще реже.

Полярные сияния появляются при активации заряженных частиц в атмосфере. На Земле, например, солнечный ветер дует в магнитосферу и там взаимодействует с заряженными частицами. Эти частицы падают дождем в верхние слои атмосферы и направляются по линиям магнитного поля к полюсам, где они проявляются в виде мерцания световых завес.

