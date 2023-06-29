Астрономы зафиксировали новый тип взрыва звезд, неизвестный науке

Когда мощная звезда близится к концу своей жизни, она проходит через несколько стадий.

Астрономы обнаружили мощнейший взрыв в древней галактике и этот взрыв был вызван типом разрушения звезд, который предсказывали давно, но еще ни разу не видели.

Об этом пишет Universe Today.

Ученые обнаружили гамма-вспышку, которая появилась в результате столкновения двух нейтронных звезд. Эти звезды находились в центре галактики, в 3 млрд световых лет от нас, где вращались в переполненном звездами пространстве недалеко от центральной сверхмассивной черной дыры.

Нейтронные звезды появляются в результате гибели огромных звезд и являются компактной сферой диаметром несколько десятков километров, но в то же время они имеют массу нашего Солнца. То есть это очень плотные объекты. Что касается гамма-вспышек, то это мощные взрывы во Вселенной. Во время такого явления выделяется больше энергии, чем в других известных взрывных событиях.

По словам авторов исследования, гравитация огромной черной дыры может нарушить орбиты летящих рядом звезд и это может привести к их столкновению. О том, что звезды могут умереть таким образом в переполненных звездами регионах космоса в центрах галактик, ученые предполагали уже около 40 лет. И только сейчас нашли подтверждение древней теории.

Ранее ученые заявили, что из центра Млечного Пути идут повторяющиеся сигналы и, возможно, представители внеземной цивилизации таким образом хотят заявить о себе.

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