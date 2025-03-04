Астрономы зафиксировали редкое космическое явление в галактике, похожей на Млечный Путь (фото)

Астрономы получили уникальный снимок галактики NGC 2283, похожей на Млечный Путь и содержащий особый звездный взрыв.

Об этом пишет Space.com.

Благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба исследователи сделали высококачественную фотографию спиральной галактики NGC 2283, расположенную в 45 миллионах световых лет от Земли. Особенностью этой галактики является перемычка – яркое скопление звезд в центре, напоминающее структуру Млечного Пути. Именно благодаря таким снимкам ученые получают представление о строении нашей галактики, которое невозможно увидеть полностью. Как сообщает Space, фотография демонстрирует большое количество молодых ярких звезд, отчетливо выделяющихся на общем фоне.

В рамках нового исследования астрономы решили изучить отдаленную галактику NGC 2283, которая находится в 18 раз дальше нас, чем Андромеда – ближайшая к Млечному Пути массивная галактика.

На опубликованном снимке отчетливо видна центральная область NGC 2283, где расположены плотно сгруппированные звезды, а также закручены спиральные рукава, наполненные звездными скоплениями и межзвездным газом. Космический телескоп Уэбб смог зафиксировать яркие молодые звезды, освещающие окружающий водородный газ. Именно этот газ вместе с мощными взрывами сверхновых является источником вещества для рождения новых светил.

По словам ученых Европейского космического агентства, водородный газ играет ключевую роль в создании звезд, в то время как сверхновые знаменуют завершение их существования. В то же время взрывы массивных звезд выбрасывают в космос огромное количество вещества, обогащенного тяжелыми элементами. В дальнейшем эта материя смешивается с межзвездным газом, становясь основой для формирования новых светил в молекулярных облаках.

В 2023 году в галактике NGC 2283 был зафиксирован взрыв сверхнового типа II – это событие, происходящее, когда умирает звезда с массой, превышающей Солнце как минимум в восемь раз. Во время этого процесса ее ядро коллапсирует, а наружные слои разлетаются в космосе, снабжая материал для образования новых звезд.

Изображение галактики было создано на основе шести снимков, сделанных телескопом Уэбб в ближнем и среднем инфракрасном спектре. Основной целью этого исследования является изучение взаимосвязи между звездами, межзвездной газом и космической пылью в относительно близких к нам галактиках, где активно происходит процесс звездообразования.

Благодаря этой фотографии астрономы смогли получить более подробные данные о структуре отдельных звездных скоплений и молекулярных облаков в массивной галактике NGC 2283, что будет способствовать более глубокому пониманию процессов, формирующих звезды и галактики во Вселенной.